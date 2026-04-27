この記事をまとめると ■旧車乗り特有の頻出フレーズを分析 ■後悔や自負など複雑な心理が混在する ■合理性より感情が価値判断を左右しているといえる 旧車好きの定型フレーズに隠れた心理 クルマ好き、とくに旧車的なクルマを愛する人々の会話には、ある種の定型文または定型フレーズが存在する。それはもはや挨拶に近いものから、過去の自分への懺悔、さらにはメーカーへの無茶な要求まで多岐にわたるが、共通しているのは「