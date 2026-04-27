Amazon（アマゾン）は、ストリーミング・メディアプレーヤー「Fire TV Stick HD」新モデルを2026年4月30日に発売する。手頃な価格はそのまま、前モデルと比べ平均30％の高速化を実現したという。ホーム画面のデザインなど刷新本体はHDMIケーブルと同等の太さにスリム化し、テレビから直接電源がとれるよう給電方法が改善され、ケーブルはUSB micro-BからType-Cへ変更。ホーム画面のデザインやメニューその他を刷新し、新たな「Fire