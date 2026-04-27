6月14日に開催されるSHISHAMOのラストライブを、WOWOWが生中継にて放送・配信する。【写真】「言葉で言えないくらい楽しみ」近影を公開したSHISHAMO・宮崎朝子2013年のCDデビュー以降、13年にわたる活動に終止符を打つ3ピースロックバンド・SHISHAMO。バンドの地元、神奈川県川崎市のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）で開催されるラストライブ2Days公演より、2日目の『GOODBYE DAY』の模様が生中継さ