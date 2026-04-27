テレビアニメ『百姓貴族』4th Seasonが制作されることが発表された。【画像】まさかの展開（笑）ソフビ化された原作者・荒川弘本作は、隔月刊誌『WINGS-ウィングス-』（新書館）で連載中の、シリーズ累計520万部を突破する人気農家エッセイ漫画が原作。漫画家・荒川弘氏がマンガ家になる前の7年間、北海道で農業に従事していた頃が描かれている。『百姓貴族』4th Seasonの放送を控え、7月2日より、2nd Season（全12話／毎週