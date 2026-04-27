主演・風間トオル×ヒロイン・星乃夢奈のオリジナル・ハートウォーミングファンタジームービー『おかえりの湯』の公開日が6月27日に決定した。あわせて本予告と本ポスタービジュアル解禁。【写真】可憐なオレンジメイクの星乃夢奈本作の物語は、記憶を失い倒れていた若い女性・桜（演：星乃夢奈）を温泉の支配人・佐山（演：風間トオル）が見つけるところから始まる。行き場のない桜を受け入れた佐山は、温泉で働くことを提案