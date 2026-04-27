15日発売の『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46が4号連続ジャックがスタートした。28日発売の22・23GW合併号では、第3弾として田村保乃・山下瞳月・山川宇衣が登場。このたび、新たな先行画像が公開された。【追加画像】『マガジン』をジャックした大園玲・村山美羽・稲熊ひな各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。＜ス