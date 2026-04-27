俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第4話が、きょう27日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警