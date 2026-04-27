マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が24日より北米と82の地域で公開初日を迎え、全世界合計で2億1740万ドルという伝記映画史上歴代ナンバーワンとなるオープニング成績を記録するスタートとなった。【画像】ほしい！『Michael／マイケル』キャラクターポスター北米でも初週末で9700万ドルを記録し、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を上回る2026年公開実写映画ナンバーワンの大ヒットスタートとな