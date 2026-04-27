東京都杉並区でアパート立ち退きの強制執行手続きに訪れた東京地裁の執行官らが刺された事件を受け、最高裁が全国の地裁に、再発防止に向け警察本部と協議を行うなど、連携強化を求める事務連絡を出したことが27日、分かった。