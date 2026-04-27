環境保護団体のNPO法人「気候ネットワーク」は27日、イラン情勢を受けて石炭火力発電の稼働制限を2026年度は解除する政府方針によって、温室効果ガスである二酸化炭素（CO2）排出量が約170万トン増えるとする試算を発表した。太平洋やカリブの島しょ国や、アフリカの低所得国の年間排出量を上回る規模だと指摘している。政府は中東以外から調達できる石炭火力の稼働を高めることで、液化天然ガス（LNG）を年間50万トン節約でき