飯塚オートのSG「第45回オールスター」は4日目を迎えた。7R最終予選は木村武之（48＝浜松）が制してシリーズ2勝目。先行する掛川和人を4周目、満を持して捉えた。「エンジンが安定している。スタートも自分なりに切れたし、こちらも安定。もう少しエンジンブレーキが利いてほしい。タイヤは候補が何本もある」木村らしい安定した戦いぶりが戻っている今大会。ここからラストスパートをかける。