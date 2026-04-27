フジテレビは、FODプレミアムで配信する2026年『Formula 1』の第4戦マイアミ、第5戦カナダ、第6戦モナコについて、フリー走行とスプリント予選を無料配信する。『Formula 1』○鈴鹿には過去最高31万人が来場3月に開催されたF1日本グランプリでは、鈴鹿サーキットに過去最高となる31万人のファンが来場するなど、大きな盛り上がりを見せた。今シーズンは最年少ドライバーのキミ・アントネッリ選手が2連勝を達成するなど、各レースで