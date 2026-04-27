AOKIは、「楊柳ストレッチ パジャマスーツ」を、AOKI店舗およびにAOKI公式オンラインショップで発売した。楊柳ストレッチ パジャマスーツ同商品には、凸凹がある生地感で肌に触れる面積が少なく、さらっとした着心地の楊柳素材を使用した。ワッシャー加工による縦シボと光沢感のある素材が高級感を演出している。通気量100cc以上(1平方センチメートルの面積を1秒で100ccの空気が通過すること)の夏仕様アイテム「スーパーエアクール