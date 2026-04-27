マンションリサーチは4月16日、「武蔵野市のマンション 最新レポート」を発表した。LIFULL HOME’Sの家計支出データとマンションナビの中古マンション価格データ(2020年〜2026年)をもとに、武蔵野市の住宅市場の特徴を分析した。東京23区と武蔵野市の住宅費・教育費・交通費・年収比較東京23区と武蔵野市の住宅費・教育費・交通費・年収を比較した。武蔵野市の平均世帯年収は622万円と、東京23区平均を上回る水準であることがわか