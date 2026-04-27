◆ 白球つれづれ2026・第17回ドジャース・大谷翔平選手の連続試合出塁記録が53で止まり、バットも湿りがちだった先週、日本人メジャーリーガーの中で主役の座に躍り出たのはホワイトソックスの村上宗隆選手だった。全米でも「村上特集」が組まれるほど、注目度は急上昇。日本のホームランアーチストは世界の本塁打王として脚光を浴び始めている。そのバットに火がついたのは、現地時間17日のアスレチックス戦からだった。開