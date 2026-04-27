ジャルパックは4月22日より、JAL海外ダイナミックパッケージ(海外航空券+宿泊)のタイムセールを開催している。限定クーポン利用で最大4万円の割引やおトクなホテルプランなどが用意されているという。ジャルパック「JAL海外ダイナミックパッケージ(海外航空券+宿泊)」のタイムセール開催中本タイムセールでは、限定クーポン利用で1人最大4万円の割引や、タイムセール期間限定のおトクなホテルプランが登場。タイムセールの販売期間