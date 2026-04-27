Image: CountingPine, Public domain via Wikimedia Commons （グリーフ・ノットの図） 2025年1月3日の記事を編集して再掲載しています。人類の死角が見つかったのかも。靴ひもを結んだり、からまったケーブルをほどいたり、プレゼントにラッピングしたり…ひもやリボンを結んだりほどいたりする機会は多いし、みんなそれなりに結び目を使いこなしているはずです。それでも人間は結び目のこ