12試合ぶりの一発に公式Xでパンケーキの画像を公開【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手の12試合ぶりとなる6号に対し、広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナが公式X（旧ツイッター）で祝福の投稿を行った。月曜朝に飛び出した待望の一発を、特製のパンケーキで祝う特別仕様の企画に対し、ファンからは「ウェルナさんが忙しくなりますように……」と歓喜の声が寄せられた。本拠