【モデルプレス＝2026/04/27】4月28日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）22／23合併号に櫻坂46の田村保乃、山下瞳月、山川宇衣が登場する。【写真】27歳櫻坂メンバー、白ドレス姿で透明感あふれる◆田村保乃・山下瞳月・山川宇衣、特別コラボ3号登場4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ3号目に登場する田村、山下、山川の先行画像が公開