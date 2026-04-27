【モデルプレス＝2026/04/27】ものまねタレントのりんごちゃんが4月26日、自身のInstagramを更新。ハイトーンヘアを公開した。【写真】37歳ものまねタレント「イメージ変わる」“別人級”ハイトーンヘア姿◆りんごちゃん、ハイトーンヘア姿披露りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。」とつづり、ソロショットを投稿。金髪のようなハイトーンカラーで、緩やかなウェーブがかかったショートヘア姿を披露してい