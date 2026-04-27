アメリカとイランの停戦協議は不透明で、ホルムズ海峡は封鎖された状態が続いている。2026年4月26日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）に出演した杉村太蔵さんは、石油不足にもかかわらず今年もゴールデンウイークの大渋滞が予想される。そんな日本を世界はどう思うかと疑問を投げかけた。阿川佐和子「政府が緊急事態と言わないのには、何か意図があるのか」番組では、石油不足に陥っている状況だが、これから迎