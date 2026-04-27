初夏の日差しに映える爽やかな着こなしを目指すなら、清涼感のあるカラーをコーデに取り入れたいところ。「ブルー × ホワイト」なら、大人も着こなしやすそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんによるブルー × ホワイトのお手本スタイルをご紹介。気になったらぜひ真似してみて。 シアーパーカ × 甘めスカートで涼しげに 爽やかなブルー