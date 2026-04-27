筆者の友人・H奈の夫には、「自分のことは棚に上げて他人を責める」という困った癖があるそうです。家事はほとんど手伝わないにもかかわらず、息子たちには大掃除を強く求める日々。そんな父親の理不尽な態度に、成長した息子たちがついに声を上げて……？ 今回は、思わずスカッとするエピソードをご紹介します。 自分のことは棚上げ