四国電力に提案書を提出する「未来を考える脱原発四電株主会」 四国電力の株主の団体が27日、「原子力事業からの撤退」などを求める提案書を四国電力に提出しました。 「未来を考える脱原発四電株主会」の代表者3人が、約100人分の委任状を四国電力の担当者に渡しました。 提案書では、「最善の安全対策として原子力事業からの即時撤退」などを求めています。 （未来を考える脱原発四電株主会／佐藤公彦 共同