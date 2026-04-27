北海道と東北はゴールデンウィーク中も短い周期で天気が変わりますが、後半ほど晴れてお出かけ日和の日が多い予想です。20日夕に三陸沖で発生した地震に伴う「北海道・三陸沖後発地震注意情報」で特別な注意が求められる期間は今日27日17時で終了しましたが、寒暖差の大きな日が続きます。急に避難が必要になった場合の備えは続けましょう。また、晴れると空気が乾燥しますので、山火事にも注意が必要です。天気は短い周期で変化こ