「ゴッドファーザー」シリーズなどで知られる名優アル・パチーノ。86歳の誕生日の前夜に、約20年前に別れた恋人で俳優のビヴァリー・ダンジェロとの2ショットをキャッチされた。【写真】アル・パチーノ＆ビヴァリー・ダンジェロ、1999年のプレミアでの2ショットアルは2023年に54歳年下の恋人ノア・アルファラとの間に息子のローマン・アルファラ・パチーノが誕生するなど、歴代恋人との間に合計4人の子どもをもうけている。昨