山形市で「内水氾濫」に特化したハザードマップを27日に公開しました。「内水氾濫」に特化したハザードマップの作成は県内で初めてです。報道陣に公開された「内水ハザードマップ」です。川から離れた市街地でも浸水が想定されています。さらに、標高の高い「みはらしの丘」でも浸水の想定がされています。大きな川から離れた場所でも水が襲ってくる「内水氾濫」とは大雨によって各地の排水能力が追い付かず、下