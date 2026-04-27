もうすぐゴールデンウィーク。家族や友達と集まることも多いですが、そんな時は、おいしい料理をお腹いっぱい食べたいですよね。そこで、このゴールデンウィークに、みんなでお得にわいわい楽しめる“進化系の食べ放題”を大調査。静岡県内に9店舗を展開する「和食さと」の食べ放題では、大谷選手もビックリ“二刀流”の進化系焼肉が登場。（客）「聞いたことないですよね」（客）「画期的だなと思いまし