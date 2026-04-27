災害に強い技術開発に取り組む企業などを表彰するジャパン・レジリエンス・アワードで東根市の外装建材メーカー「アイジー工業」がこの度、最優秀賞を受賞し、27日、東根市役所を表敬訪問しました。ジャパンレジリエンスアワードは地震や大雨などの災害に強い国や地域づくりのほか、「国土強靭化」につながる技術開発などを行った企業や団体、個人に贈られるものです。今回最優秀賞に輝いたのは、ア