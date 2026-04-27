三菱電機株式会社（本社・東京都千代田区）は２７日、男子プロゴルフの中野麟太朗と所属契約を結んだことを発表した。契約期間は２０２９年４月までの３年間。今後、同社のロゴ入りのキャップやウェアなどを着用して試合に出場する。中野は同社を通じて「三菱電機と所属契約を結ばせていただき、同社の看板を背負って新たなスタートを切れることを、とても光栄に思っています。『ＣｈａｎｇｅｓｆｏｒｔｈｅＢｅｔｔｅｒ