サッカー米ＭＬＳ、インテル・マイアミのアルゼンチン代表ＭＦリオネル・メッシがこのほどオーナーとなったバルセロナ郊外にあるスペイン５部リーグのチーム、コルネリャを熱烈バックアップした。自身のソーシャルネットワークで試合中継のテレビ映像の静止画とともに「ＶＡＭＯＳＳＳＳ！！！（さあ行こう！！！）」とメッセージを送った。結局この日は敗れてしまったが、それでも同リーグのグループ５で３位。２位と勝ち点差