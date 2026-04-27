漫画家の倉田真由美さんが4月27日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。末期がんだった夫（2024年に逝去した叶井俊太郎さん）が生前に「ヘルプマーク」を使用していた際のエピソードを明かし、マークの適切な利用を呼びかけました。 【写真を見る】【 倉田真由美 】 「ヘルプマーク」について「安易な使用で、せっかくの善意のマークに誤解が広まらないように願う」ＳＮＳで想い倉田さんはＸの投稿で、ヘルプマークをファッ