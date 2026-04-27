東京都は２７日、熱中症を防ぐ職場づくりを進める事業者に対し、新たに支給する奨励金２０万円のエントリー受け付けを始めた。「暑さに配慮した職場環境づくり奨励金」と名付け、「暑さチェッカー」と呼ばれる暑さ指数（ＷＢＧＴ）の測定器や電動ファン付き作業服の導入などを推奨する。気温３１度以上かＷＢＧＴ２８以上の作業環境で、連続１時間以上または１日４時間超の作業を行う職場のある都内の小規模企業者が申請できる