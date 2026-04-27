俳優の川崎麻世が26日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと結婚披露宴へ出席したことを報告した。【映像】川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「昨日は妻と知り合いの結婚式に行って来ました」と報告し「我々夫婦は赤黒のコーディネートで揃えました」と花音さんとの2ショットを公開。会場は「新しくなったホテルオークラ東京です」と明かした。また、会場では「同じテーブルで隣の席の『おくりびと』