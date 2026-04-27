「ＢＴＳ黒石１７周年記念ウェーブ２１杯」（２７日、平和島）谷野錬志（４１）＝静岡・９６期・Ａ１＝が２７日の４日目９Ｒで１着。イン逃げでシリーズ２本目の白星を獲得し、予選突破を決めた。レース後は「伸びはまずまずで余裕があります。そこは納得できる」と手応えをつかんでいたが「ターンに重さがあった」と課題も提示していた。それでも「伸びを落とさずに手前が良くなれば、いい仕上がりと言えますね」と方向性は