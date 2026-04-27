県産食材を使った日本料理を楽しめる店が秋田市のホテルにオープンしました。湯沢市の稲庭うどんの老舗が手掛ける店で、提供するメニューの器に伝統的工芸品を使うなど、秋田らしさを感じられる空間になっています。秋田市の秋田キャッスルホテル7階に27日、オープンした「日本料理 佐藤養助」。稲庭うどんの佐藤養助の新たな店舗形態で、約70席が設けられた広々とした店内では景色を楽しみながら食事をすること