男鹿水族館GAOで去年12月に生まれたホッキョクグマのオスの赤ちゃんの名前が決まりました。豪太とモモの名前から、「モモ太」と名付けられさっそく元気な姿を見せていました。赤ちゃんの名前を6つの候補から選ぶ投票が行われていたGAO。25日、その結果が発表されました。「はい、モモ太に決まりました」投票数は公表されていませんが、「モモ太」は圧倒的に人気だったということです。豪太とモモの名前からつけられ、「呼びやすく