バスケットボールりそなグループ・B1です。来シーズンからの新たなリーグ・Bプレミア開幕を前に、秋田ノーザンハピネッツは25日と26日が、いまのB1としては最後のアウェーでの試合でした。これまでアウェーではB1で通算・99勝のハピネッツ。25日は西地区最下位の富山グラウジーズに10点差負け。26日、アウェー100勝へのラストチャンスに挑みました。アウェーでの最後