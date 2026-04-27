＝LOVEのメンバー、大場花菜によるコミックエッセイ『はなコミ！～となりにアイドル～』（KADOKAWA）が8月7日（金）に発売される。 【画像】アイドルの日常が描かれたイコラブ大場花菜によるコミックエッセイ 指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）のメンバーで、特技のイラストを生かして公式グッズ制作にも携わっている大場花菜。2022年9月から2