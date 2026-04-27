東京 お台場地区 海の森公園にて音楽フェス『TOKYO ISLAND 2026』が、10月10日、11日、12日の3連休で開催。また、あわせて第1弾出演アーティストが発表となった。 （参考：鹿野淳が新フェス『TOKYO ISLAND』を語る「“ポスト音楽フェスティバル”へ移行する時代が来た」） 今回発表されたのは、ACIDMAN、androp、大森靖子、KANA-BOON、氣志團、キュウソネコカミ、ZAZEN BOYS、四星球、スガ シカオ、超能力戦士ドリア