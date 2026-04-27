ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念して、東京ディズニーリゾートでは7月2日から9月14日までスペシャルイベントを開催。スマートフォンを使って参加できるスタンプラリーや、特別なデコレーションなどの企画が発表されました。イベントのタイトルは『ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5』。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両方で実施されます。■思わず立ち止まりたくなる仕掛けが