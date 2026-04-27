広島が２８日からの９連戦に向け、先発ローテを再編した。２８日からの巨人３連戦（東京Ｄ）は中８日で床田が先陣を切り、中７日の森下、３戦目は今季初先発の玉村を投入。床田、森下の２枚看板はそのまま中６日で５、６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に登板できる。床田は「先頭をしっかり取ること。四球を出さない」とテーマを設定した。チームは引き分けを挟み３連中で、１０年目で初の大役を務めた左腕も未勝利。「僕も勝ってない