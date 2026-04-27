Ｊ１千葉は２７日、オンラインで、横浜ＦＭ戦（２９日・フクアリ）に向けた会見を行った。２５日の川崎戦からシーズン終盤の５連戦が始まった。２９日・横浜ＦＭ、５月２日・浦和、６日・ＦＣ東京、１０日・町田。基本は中３日の間隔で試合消化をしていくが、浦和戦のみ今季初めて中２日で行われる。小林慶行監督は「どれだけフレッシュな状態を作っていけるか。どこのタイミングでオフを入れるかは重要になってくる。あとは