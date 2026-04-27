MBSの河田直也アナウンサーが27日までに、自身のインスタグラムを更新。23日に52歳の誕生日を迎えたことを伝えた。河田アナは「先日よんチャンTVスタジオメンバーで食事会まじめな話もアホみたいな話もしながら盛り上がりました」と報告。「そして最後にサプライズでバースデーケーキが私23日が誕生日だったんです」と明かした。そして「後輩たちにお祝いしてもらい本当に幸せですみんなありがとう！」と感謝。同番組