週明け２７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比４４銭円高・ドル安の１ドル＝１５９円２３〜２５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３２銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８６円９８銭〜１８７円０２銭で大方の取引を終えた。