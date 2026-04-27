岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第２話が２４日に放送された。神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）の事件捜査と並行して、兄弟が幼少だった１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）発生前後が描かれた。父朔太郎の勤務先で、何か事情を知ってそうな辛島金属工場の辛島貞夫（長江英和