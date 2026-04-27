東京・市谷の防衛省大分県の日出生台演習場で戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂した事故で、防衛省は27日、死亡した陸上自衛隊の隊員3人をそれぞれ1階級特別昇任させたと明らかにした。昇任は死亡が確認された事故当日の21日付。防衛省によると、特別昇任で浜辺健太郎2等陸曹（45）が1等陸曹に、高山新吾3等陸曹（31）と金井効三3等陸曹（30）はともに2等陸曹となった。3人は大分県の玖珠駐屯地にある西部方面戦車隊に所属していた