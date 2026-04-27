仏俳優ジャン・レノが２７日、都内でデビュー小説「エマ」（Ｕ−ＮＥＸＴ刊）のサイン本お渡し＋２ショットチェキ会を行った。自身初の小説作品「エマ」の刊行記念として実施。同書は、フランス本国で大ヒットを記録しドラマ化が決定したデビュー小説。２０を超える地域で翻訳刊行され、異国情緒溢れる中東を舞台にサスペンス、ロマンス、アクションなどが盛り込まれたハリウッド映画さながらのエンターテインメント超大作だ。