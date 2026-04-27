ギタリストの布袋寅泰（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。音楽仲間との豪華ショットを投稿し、反響を集めた。このほど宮城県で開催されたARABAKI ROCK FESTに出演した布袋。そこでのオフショットとして「清春くん、西川くんと、初めての3ショット」とし、「黒夢」清春、西川貴教との豪華ショットを公開した。フォロワーからは「なんという豪華な」「この3ショットは凄いですね」「とんでもない瞬間に立ち会えてるん