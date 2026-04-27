世界最高峰のアクションスポーツの賞金大会「Ｘゲームズ」千葉大会が７月４、５日、「幕張メッセ」（千葉市美浜区）で開催される。大会組織委員会が発表した。Ｘゲームズの国内開催は今大会で５回目。２５年は大阪市内で開催されたが、２年ぶりに千葉市内で開かれることになった。組織委員会によると、世界各国から各競技のトップ選手８０人ほどが参加する予定という。大会中ではスケートボード、自転車ＢＭＸ、オフロードバ